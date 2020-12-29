Макунц подтвердила, что есть предварительная информация о предстоящей встрече Пашиняна и Царукяна

«Честно говоря, точной, окончательной информации я не владею. Я, как руководитель фракции «Мой шаг», получила предварительную информацию, что, возможно, такая встреча состоится. Пока я не знаю, в какое именно время пройдет встреча»,- сообщила журналистам Макунц.

Она отметила, что если встреча состоится, то на ее повестке будет проведение внеочередных выборов. В то же время Лилит Макунц заявила, что по ее информации, возможна встреча с лидерами всех трех парламентских фракций.