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Политика

Макунц подтвердила, что есть предварительная информация о предстоящей встрече Пашиняна и Царукяна

Премьер-министр Никол Пашинян и лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян (архивная фотография)

По словам лидера правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, согласно имеющейся у нее предварительной информации, возможна встреча премьер-министра и лидера партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна с членами фракции ППА.

«Честно говоря, точной, окончательной информации я не владею. Я, как руководитель фракции «Мой шаг», получила предварительную информацию, что, возможно, такая встреча состоится. Пока я не знаю, в какое именно время пройдет встреча»,- сообщила журналистам Макунц.

Она отметила, что если встреча состоится, то на ее повестке будет проведение внеочередных выборов. В то же время Лилит Макунц заявила, что по ее информации, возможна встреча с лидерами всех трех парламентских фракций.

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