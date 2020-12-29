Турция заявляет, что стрельба в районе Гадрута является нарушением режима прекращения огня

«Нападения армянских вооруженных элементов, которые отказались сложить оружие и отступить, являются явным нарушением режима прекращения огня, установленного трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, направленным против вооруженных сил Азербайджана», - говорится в заявлении.

Ранее Министерство обороны России заявило, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе проверяют сообщения о стрельбе в Гадрутском районе. В то же время российское оборонное ведомство заявило, что на всей линии соприкосновения соблюдается режим прекращения огня.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что 27 декабря армянская вооруженная группа напала на азербайджанских военных. Согласно азербайджанской стороне, в результате инцидента был убит один азербайджанский военнослужащий и шесть армянских военнослужащих.

Армянская сторона опровергла эту информацию, заявив, что за этот период ни одно подразделение Армии обороны Карабаха, ни один военнослужащий не принимали участия в каких-либо действиях, и не было зарегистрировано ни одного чрезвычайного происшествия, а с армянской стороны не было произведено ни единого выстрела.

Подчеркнув, что Азербайджан продолжает распространять дезинформацию, Армия обороны Карабаха назвала заявление Баку пропагандистской провокацией.