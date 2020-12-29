Пашинян: Избежать войны можно было только одним способом – вернуть территории, забыв о статусе Карабаха

По словам Пашиняна, самым большим упущением сторонников «гибкой» политики является то, что на протяжении многих лет они проводили политику избегания войны, а не подготовки к войне.

«В оборот постоянно вводится мысль о том, что при гибкой политике можно было бы избежать войны. Те, кто вводит в оборот этот тезис, должны, как минимум, ответить на один вопрос: почему в результате их «гибкой» политики не удалось избежать войны в 2016 году, войны, которой предшествовала беспрецедентная эскалация 2015 и 2014 годов?», - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

По словам премьер-министра, «гибкая» политика, проводимая Арменией на протяжении многих лет, привела к внесению в январе 2016 года российских предложений, которые предусматривали возвращение семи районов (5+2) без какого-либо уточнения статуса Нагорного Карабаха.

«Почему Россия сделала такое предложение? По той простой причине, что в результате «гибкой» политики Армении, Мадридский процесс зашел в тупик, поскольку Арцах мог получить статус вне Азербайджана только с согласия Азербайджана. Для России и для всех было очевидно, что Азербайджан никогда не согласится на такой вариант (у него есть необходимые возможности для того, чтобы не соглашаться), поэтому необходимо было найти способы вывода процесса из тупика. И, кстати, если утверждение некоторых правильно, что политика, проводимая Арменией после 2018 года, была недостаточно пророссийской, и что это стало причиной войны, то почему в условиях «достаточно пророссийской» политики в 2016 году появились российские предложения и произошла апрельская война?» - написал Пашинян.

Пашинян заявил, что был только один способ избежать войны – возвратить территории, забыв о статусе Карабаха.

«Сейчас, конечно, задним числом количество сторонников этого варианта, понятным образом, увеличилось. Но они не учитывают, что и в этом случае азербайджанский знак появился бы на участке Эйвазлы возле Гориса. Нас также в свое время обвиняли в «продаже земель». А сейчас сомнительными заявлениями ставят под угрозу жизни наших пленных. Самым большим упущением сторонников «гибкой» политики является то, что на протяжении многих лет они проводили политику избегания войны и не подготовки к войне. Нашим самым большим упущением является то, что за два с половиной года нам не удалось вернуть достаточно украденных денег, чтобы должным образом подготовиться к войне», - заключил премьер.