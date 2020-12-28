Столкновения между депутатами и протестующими у входа в парламент

Несмотря на то, что на месте несло службу большое число полицейских, между депутатами и протестующими произошли столкновения. В случае с депутатом Сисаком Габриеляном дело дошло до ругани и потасовки.

Позже в беседе с Радио Азатутюн депутат назвал произошедшее провокацией, а свои действия счел в рамках самообороны. «На видео также видно, что я даже закрываю окно, говорю, ладно, пусть оскорбляют, пока придет полиция, посмотрим, что происходит. В этот момент раздался громкий удар, кто-то спереди или сзади сильно ударил по моей машине, я услышал один-два удара. И я просто вышел из машины и спросил: кто это ударил? И произошло то, что произошло. У меня перед глазами был в тот момент пример, в том же месте 9 ноября произошло нападение на спикера Национального собрания. Да, если вас бьют, если вас хотят ударить, если вас оскорбляют, самооборона подразумевает, что вы должны пропорционально этому защищать себя. Думаю, было бы иначе, если бы, например, тех, кто пытался забросать меня яйцами или ударить кулаком, я расстрелял из ружья. Я считаю, что я прибег к необходимой и соразмерной самообороне», - сказал Сисак Габриелян.

С трибуны Национального собрания произошедшее осудил еще один столкнувшийся с протестующими депутат фракции «Мой шаг» Айк Саргсян. Его призыв обеспечить безопасность депутатов был адресован полиции: «Обращаюсь к начальнику управления полиции города Еревана, прошу, призываю и требую скорейшего восстановления общественного порядка в Ереване, в противном случае это приведет к плохим развитиям событий. Многие граждане пишут мне в эти последние минуты и говорят, что если полиция не выполнит свою работу, то они будут вынуждены сами защищать избранных ими депутатов и власть».

Многие участники акции протеста отказались говорить с Радио Азатутюн о произошедшем. Один из координаторов движения, представитель АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян сказал, что акция протеста не обошлась без инцидентов, параллельно заметив, что многие депутаты фракции «Мой шаг» в личных беседах поддерживают протестующих и выдвинутые ими требования. Протестующие требуют от депутатов выразить недоверие премьер-министру Николу Пашиняну. «В случае с некоторыми [депутатами] не все было гладко, но честно скажу, на самом деле, очень многие депутаты в частных беседах говорят, что и сами понимают, что так невозможно продолжать, с этим человеком невозможно управлять страной», - отметил Манукян.

Депутат оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян, осудив насилие, напомнила депутатам правящей фракции о днях революции. «Пусть они вспомнят, что они делали, как приносили гробы и ставили их перед дверями женщин-политиков, которым приходилось вызывать скорую помощь, чтобы сбежать из своих домов», - сказала Зограбян.

Сегодня после инцидента полиция от здания Национального собрания подвергла приводу около десятка граждан. Позже было распространено сообщение о том, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства, совершенного группой лиц или организованной группой.