В письме Зася говорится об организации очередных штабных учений в рамках ОДКБ – Совбез Армении

«Микаел Минасян опубликовал на своей странице в Facebook копию якобы «секретного» письма от 1 сентября сего года, адресованного секретарю Совета безопасности Армении Армену Григоряну генсеком ОДКБ Станиславом Засем. Не вдаваясь в подробности относительно сделанных М. Минасяном абсурдных и оторванных от реальности комментариев, направленных на то, чтобы ввести в заблуждение армянскую общественность путем представления плана очередных учений как предупреждение о боевых действиях, которые начались 27 сентября, считаем необходимым сообщить следующее:

К сожалению, не делается различий между пометками «секретно» и «для служебного пользования». Следует отметить, что если документ предназначен для служебного пользования, то его содержание не является конфиденциальным, он просто предназначен для использования по назначению, а не для публикации. Между тем, делается попытка представить письмо как секретное письмо, которое было скрыто от армянской общественности», - говорится в разъяснении.

Касаясь содержимого письма, в Совбезе отметили, что в письме генсека ОДКБ Зася затрагиваются вопросы организации и проведения очередных штабных учений в рамках ОДКБ.

«Примечательно, что такие штабные учения носят постоянный характер и предусмотрены годовыми планами ОДКБ. Следует также отметить, что учения такого же содержания, что и указанные в опубликованном письме, имели место и в прошлом, и идеи в них были составлены по тому же сценарию. Кроме того, г-н Минасян делает ложные утверждения о том, что письмом предлагалось обратиться в ОДКБ.

На основании упомянутого письма аппарат Совета безопасности провел соответствующую работу по обеспечению участия представителей заинтересованных ведомств Республики Армения в штабных учениях».

Как сообщили в аппарате Совбеза, в штабных учениях по указанной теме, которые проходили дистанционно посредством видеоконференции, участвовали Минобороны, МЧС, а также Служба национальной безопасности.

Отметим, что накануне зять третьего президента, бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян опубликовал письмо, отмечая, что оно было отправлено секретарю Совета безопасности Армении Армену Григоряну генеральным секретарем ОДКБ за 26 дней до начала войны в Карабахе.

«В документе подробно описано то, свидетелями чего мы впоследствии стали во время войны», - написал Микаел Минасян.

Ранее сегодня из прокуратуры Армении сообщили, что информация об опубликованных документах ОДКБ направляется в Специальную следственную службу (ССС) для того, чтобы сделать ее предметом расследования в рамках расследуемого там уголовного дела.