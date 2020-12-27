Воздушное пространство Армении открыто для всех гражданских самолетов – Комитет гражданской авиации

Отметим, что азербайджанские и турецкие СМИ сообщают, что сегодня утром через воздушное пространство Армении состоялся рейс авиакомпании Turkish Airlines между Баку и Стамбулом, причем он в СМИ называется «историческим».

В объяснении Комитета гражданской авиации говорится: «Оно (воздушное пространство – ред.) регулируется правилами международных авиационных организаций, что исключает любую дискриминацию. Эта компания и многие другие компании могут пользоваться воздушным пространством Республики Армения, в этом нет ничего необычного или нового».

В то же время Комитет отмечает, что вышеупомянутые правила применимы и в других государствах-членах, так что гражданские самолеты Армении при необходимости также могут использовать воздушное пространство Турции.