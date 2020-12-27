Католикос: Церковь будет свободно выражать свое мнение, как и каждый гражданин

«Церковь руководствуется интересами нашего народа, нашей Родины и выражает свое отношение и точку зрения по вопросам общенационального значения», - заявил Католикос всех армян Гарегин Второй, отвечая на вопрос журналиста о том, почему церковь пытается вмешиваться в политические процессы, требуя отставки руководителя страны.

«Церковь будет свободно выражать свое мнение, как и каждый гражданин», - заявил Католикос.

На вопрос, богоугодно ли это, глава Армянской Апостольской Церкви ответил так: «Если высказанное мнение направлено на защиту наших национальных интересов, на благо нашему народу, оно угодно Богу».

Напомним, что 8 декабря, выступая с посланием, Католикос всех армян Гарегин Второй, в частности, сказал: «У нас также была встреча с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. В связи с растущей напряженностью в обществе, внешними и внутренними вызовами, а также низким уровнем общественного доверия к премьер-министру, мы по-отечески призвали его сложить полномочия во избежание потрясений, возможных столкновений и трагических последствий».

Отметим, что сегодня на последней в этом году воскресной службе в главном храме Первопрестольного Святого Эчмиадзина присутствовало много сторонников оппозиции, требующей отставки Никола Пашиняна. Представители оппозиции заявляли, что приехали в Эчмиадзин, чтобы выразить поддержку и предотвратить возможные нападки на Католикоса всех армян Гарегина Второго после того, как в социальных сетях ранее на этой неделе появились оскорбления и слова ненависти в адрес церкви и священнослужителей.