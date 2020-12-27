Оппозиционное «Движение за спасение Отечества» выступает за уход Пашиняна и формирование переходного правительства

Представитель Верховного органа АРФД, координатор движения Ишхан Сагателян вновь заявил, что сначала премьер-министр должен уйти, и только затем могут состояться выборы. Об этом Сагателян написал у себя на странице в Facebook.

«Я говорил о сегодняшнем дне 5 декабря. Зло номер один страны попытается организовать внеочередные выборы с административным ресурсом, чтобы выйти из ситуации. Такой вариант недопустим. Есть только один способ: отстранить предателя от власти, после чего армянский народ получит возможность провести свободные, справедливые, прозрачные и конкурентные выборы», - заявил представитель оппозиционного движения.

Сагателян в субботу отказался давать дополнительные комментарии. Парламентская оппозиционная партия «Процветающая Армения», которая также входит в «Движение за спасение Отечества», также оставила вопросы корреспондента Радио Азатутюн без ответа.

Политические силы, входящие в «Движение за спасение Отечества», неоднократно заявляли, что выступают против внеочередных выборов на данном этапе. Они выступают за формирование переходного правительства сроком на один год. Оппозиционные силы выдвинули бывшего премьер-министра и министра обороны Армении Вазгена Манукяна в качестве кандидата на пост «переходного» премьер-министра.

В пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян, которого оппозиция считает ответственным за итоги и последствия проигранной войны в Нагорном Карабахе, заявил на своей странице в Facebook, что приглашает парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов в 2021 году.

Пашинян заверил, что не цепляется за кресло премьер-министра. «Но я не могу беспечно относиться к власти, к должности премьер-министра, переданным мне народом. Судьбу этого поста и будущего политического руководства страны должен решить народ путем свободного волеизъявления. И я, как премьер-министр Армении, считаю себя гарантом этого свободного волеизъявления», - заявил он.

Пашинян заявил, что готов покинуть пост премьер-министра в результате решения народа. «Я также готов продолжить руководство Республикой Армения в это непростое время в случае подтверждения доверия народа», - заявил глава правительства.

Проправительственный депутат от блока «Мой шаг» Рубен Рубинян, комментируя заявления 17 оппозиционных партий, заявил, что считает политическим абсурдом отказ оппозиции обсуждать вопрос о проведении внеочередных выборов.

«Тот факт, что они отказываются делать это, показывает то, о чем мы говорили последние несколько недель, что эти силы, как это было и в прошлом в годы их правления, не рассматривают народ как субъект, принимающий решение. Прекрасно понимая, что у них нет общественной поддержки, они не требуют досрочных выборов и даже не хотят обсуждать повестку дня досрочных выборов», - заявил Рубинян.

По словам лидера парламентской оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» («Лусавор Айастан») Эдмона Марукяна, они неоднократно заявляли, что на данный момент выступают за формирование переходного правительства, кандидатом в премьер-министры которого будет он сам. Марукян в очередной раз объяснил позицию партии против проведения досрочных выборов сложившейся после войны ситуацией, заявляя, что «люди пребывают в отчаянии, государственные институты не работают, правоохранительных органов не существует».

«Если они не могут поймать одного человека, который выступает с угрозами, то не смогут поймать и того, кто раздает предвыборные взятки. Если в Армении провести выборы сегодня, то на них будут массово раздавать деньги, и эти выборы будут сфальсифицированы. Следовательно, мы против организации выборов такого рода. Мы также против организации выборов по Избирательному кодексу, предложенному ими, а именно: по 100-процентной пропорциональной системе с закрытыми списками кандидатов, что означает, что в парламент можно будет провести кого угодно, и у нас будет очередной позорный парламент, позорнее, чем нынешний», - заявил Эдмон Марукян.

Проправительственный депутат Рубен Рубинян не считает серьезными утверждения оппозиции о том, что власти не смогут организовать выборы на должном уровне.

Внепарламентская партия «Армянский национальный конгресс» (АНК) пока не комментирует предложение премьер-министра, поскольку в партии вопрос пока обсуждали. Однако ранее в беседе с Радио Азатутюн заместитель председателя АНК Левон Зурабян заявлял, что они выступают за отставку премьер-министра и проведение досрочных выборов.

Партия «Решение гражданина», которая участвовала во внеочередных парламентских выборах 2018 года, но не смогла преодолеть 5-процентный порог и попасть в парламент, также пока не обсуждала данный вопрос, но член исполнительного органа партии Сурен Саакян говорит, что он не поддерживает проведение досрочных выборов в этой ситуации до стабилизации ситуации.

«Внеочередные парламентские выборы в этот эмоциональный момент, в проигранном состоянии,в условиях вооруженных людей, группировок не приведут к рациональному выбору, и следующий парламент не будет выражать настроения народа. Настроения людей снова будут выражаться на улицах», - подчеркнул Саакян.

Депутат Арман Бабаджанян, не входящий ни в одну фракцию парламента, выступает за проведение досрочных выборов. Возглавляемая им новообразованная партия «За Республику» накануне заявила, что примет участие во всех запланированных политических обсуждениях и в самих внеочередных выборах.

Отметим, что после завершения войны в Карабахе президент Армении Армен Саргсян неоднократно говорил об отставке премьер-министра, формировании переходного правительства и необходимости проведения досрочных выборов.