Состоялся телефонный разговор между главами МИД Армении и России

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе беседы министры иностранных дел продолжили обсуждения относительно работ по сохранению режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и стабилизации ситуации.

«В этом контексте стороны обсудили также региональные вопросы. Министры иностранных дел Армении и России Айвазян и Лавров затронули ряд вопросов армяно֊-российской повестки», - говорится в сообщении.