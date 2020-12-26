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Состоялся телефонный разговор между главами МИД Армении и России

26 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе беседы министры иностранных дел продолжили обсуждения относительно работ по сохранению режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и стабилизации ситуации.

«В этом контексте стороны обсудили также региональные вопросы. Министры иностранных дел Армении и России Айвазян и Лавров затронули ряд вопросов армяно֊-российской повестки», - говорится в сообщении.

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