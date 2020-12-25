Армения вошла в первую тройку стран, любящих Россию - опрос

Россотрудничество подвело итоги опроса «В каких странах любят Россию больше всего?». На первом месте Таджикистан, на втором - Сербия, замкнула тройку Армения. В десятку наиболее тепло относящихся к России стран также вошли Казахстан, Киргизия, Молдавия, Сирия, Украина, Болгария и Китай.

Как видим, Азербайджана в этом списке нет. Фактически, даже украинцы любят Россию больше, чем азербайджанцы. Сделают ли власти России выводы или нет, неизвестно. Зато известно, что читатели одной из самых авторитетных российских газет - газеты «Ведомости», выбрали политиком года президента Азербайджана Ильхама Алиева. Причем это именно выбор читателей. Редакция газеты назвала политиком уходящего года избранного президента США Джо Байдена года.

По оценке российской газеты, наследственный президент Азербайджана Ильхам Алиев по праву может быть назван единственным лидером, армия которого добилась в 2020 году убедительной военной победы, а по меркам региона - так и вовсе настоящего триумфа. К этой победе страна шла не одно десятилетие, потратив на перевооружение не менее $20 млрд (из них на долю России пришлось порядка $5 млрд, не меньше – на долю Израиля). «Потери Азербайджана погибшими во второй карабахской войне составили 2783 человека, примерно столько же людей потеряли армянские вооруженные силы. Плата за радикальное изменение ситуации в регионе в свою пользу в результате войны – политически вполне приемлемая, как ни цинично это звучит», - пишут «Ведомости».

Редакция газеты также подчеркивает, что выпускник МГИМО Алиев и его окружение имеют прочные связи не только с турецкими, но и с российскими элитами.

В шорт-лист политиков года «Ведомостей» также вошли президенты Турции, России, Франции и Беларуси.

О президенте Турции Реджепе Эрдогане газета, в частности, пишет: «Неугомонный турецкий лидер, которого все чаще именуют новым султаном, с видимым успехом продолжил в 2020 году свою политику «ноль соседей без проблем», которая пришла на смену политике «ноль проблем с соседями» первой половины его президентства.

В 2020 г. султан наступал по всем азимутам. Начался год с боевых действий между поддержанными Россией сирийскими войсками и протурецкими боевиками в провинции Идлиб. Открытое военное вмешательство в Ливии предотвратило падение правительства национального согласия в Триполи. Весьма внушительно турецкие вооруженные силы побряцали оружием и в направлении Греции, с которой возникли острые разногласия по вопросу раздела шельфа. Ну а под конец года Турция оказала максимально возможную с дипломатической точки зрения – на грани открытой отправки войск – военную поддержку Азербайджану в его противостоянии с Арменией по поводу Карабаха».

«Не забыла Турция подразнить и НАТО в целом, проведя реальные испытания российской системы ПВО С-400. И конечно, Эрдоган не отказал себе в праве стать моральным защитником ислама в споре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном», - отмечает газета.

Интересно, что российские эксперты практически в один голос говорили о том, что вторая карабахская война была не столько победой Азербайджана и поражением Армении, сколько победой Турции и поражением России, причем как военным, так и дипломатическим.

Официальная Москва, однако, со всех площадок заявляет, что подписанное в ночь на 10 ноября трехстороннее соглашение - это большая победа России и президента Владимира Путина.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вчера заявила, что подписание трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху является одним из важнейших событий не только в регионе, но и в мире.

Напомним, что в соглашении нет ни слова о статусе Карабаха, кроме того, есть пункты, реализацию которых стороны представляют по-разному, однако и сегодня, через полтора месяца после подписания соглашения, неизвестно, когда начнутся переговоры по окончательному урегулированию и начнутся ли они в ближайшее время.

В то же время на следующей неделе, 29 декабря, в Сочи состоятся переговоры глав МИД России и Турции, одним из основных вопросов повестки дня которых станет Карабах.