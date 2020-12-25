«Я не получил ответов на свои вопросы» - группа родственников пропавших без вести военнослужащих встретилась с премьер-министром

По завершении продлившейся более трех часов встречи один из родителей сказал, что так и не получил ответов на свои вопросы.

«Я не получил ответов на свои вопросы, я не доволен нашим правительством», - заявил он.

Для ускорения ДНК исследований Армении необходим второй аппарат. На данный момент есть только один, из-за чего процесс идентификационных тел, который и без того длится много дней, еще больше замедляется. Родственник пропавшего без вести военнослужащего после встречи с Пашиняном сказал: «Аппараты ДНК, кто ответит, когда он поступит… во всяком случае, в 2020 году он работать не будет».

По последним данным Минздрава, сейчас более 700 образцов тел находятся на этапе ДНК исследования. В результате судебно-генетических исследований с начала войны было идентифицировано 361 тело.

Другая группа родственников пропавших без вести военнослужащих перед зданием правительства ждала, когда с ними встретится Никол Пашинян. В беседе с Радио Азатутюн они отметили, что на протяжении 70 дней у них нет никакой информации о сыновьях, а правительство не дает четких ответов.

«С 24 октября мы обращались всюду, всех просили дать нам конкретный ответ, прийти, помочь, найти детей, но пока нет никакого удовлетворительного ответа. Я знаю, что мой сын находится в плену, я это чувствую, я не один, есть и другие родители, их очень много, много пленных, но я не понимаю, когда все это прояснится. Если наша страна не в состоянии, мы просто попросим Путина присоединиться к нашему руководителю, потому что на кону стоит вопрос наших детей. Я не хочу политизировать. Лично я несколько раз поднимался наверх, но работа идет очень медленно, результаты неудовлетворительные, если бы они были удовлетворительными, я бы не стоял здесь в поисках сына. Я знаю, что дети живы», - сказал один из собравшихся.

По словам начальника управления информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унана Тадевосяна, поисковые работы сегодня проводятся в Гадрутском, Зангеланском и Джабраильском районах. В результате поисковых работ вчера были обнаружены тела четырех военнослужащих.

«Мы ранее отмечали, что поисковые работы будут проводиться в основном в южном направлении, но вчера в течение дня там планы изменились, в результате переговоров один спасательный отряд отправился на северо-восток, в направлении Матагиса и Талиша. Там в результате поисковых работ были обнаружены тела трех военнослужащих, а одно тело было обнаружено в южном районе - в Джебраильском районе», - отметил Тадевосян.

До сих пор всего были обнаружены 1073 тела, 7 выживших армянских военнослужащих и два мирных жителя.