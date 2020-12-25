«Просвещенная Армения» предлагает создать группу по сбору фактов для изучения причин поражения в войне

«Самый главный вопрос, волнующий армянский народ в Армении и Диаспоре, состоит в том, как сучилось, что дипломатия провалилась, не смогла предотвратить войну, как случилось, что началась война, как случилось, что во время войны у нас было столько неуправляемых или плохо управляемых ситуаций, и почему мы потерпели поражение», - сказал глава оппозиционной фракции Эдмон Марукян.

Он уверен, что посредством группы по сбору фактов общественность получит ответы на эти и ряд других вопросов. Марукян говорит, что обвинения, звучащие со стороны разных сил в адрес той или иной стороны, вызывают все больше вопросов. «Группа должна работать и дать заключение о довоенном периоде, о периоде войны, и родители наших героев, родители солдат, все должны знать, что произошло, что это было за бедствие, как мы пришли к этому. И пока мы не получим ответы на эти вопросы, мы не можем продолжать жить и строить сильную Армению», - сказал оппозиционер.

Согласно проекту, предложенному «Просвещенной Арменией», в группе по сбору фактов будут представлены не только три парламентские фракции - по 4 представителя от каждой, но и силы, занявшие 4-е, 5-е и 6-е места на последних парламентских выборах – Республиканская партия Армении (РПА), АРФ «Дашнакцутюн» и блок «Мы». В группу войдут по одному представителю от этих сил. Предусматривается, что в работах будет участвовать также омбудсмен. «Мы запланировали срок в 10 месяцев. Я не исключаю, что в результате обсуждений мы можем запланировать более длительный период времени, потому что очевидно, что объем работы будет очень большим», - сказал Марукян.

Две другие парламентские фракции еще не ознакомились с предложением «Просвещенной Армении», они только что получили проект. В правящей фракции «Мой шаг» и оппозиционной фракции «Процветающая Армения» сообщили, что изучат проект, а затем выскажут свою позицию.

Правозащитница Нина Карапетянц считает создание подобной группы необходимым. По ее словам, война вызвала много вопросов, на которые нужно ответить. «Все это необходимо обсудить чтобы: а) привлечь виновных к ответственности, б) предотвратить подобные ситуации в будущем, в) осуществить изменения», - сказала она.

Правозащитница считает важным, чтобы для работы группы по сбору фактов были установлены четкие сроки. По ее словам, необходимость создания такой группы обсуждалась и среди гражданского общества. «Если бы мы создали подобную группу в 2016 году, которая изучила бы [все обстоятельства четырехдневной войны], сделала бы разоблачения, привлекла бы к ответственности виновных, то, возможно, не оказались бы в нынешней ситуации», - сказала Карапетянц.

Правозащитник Вардан Арутюнян убежден, что большая часть общества знает, что привело к войне. По его словам, причиной войны послужили действия руководителей, находившихся у власти в последние два десятилетия, в том числе нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна. Он говорит, что власти, зная собственные возможности, должны были еще много лет назад пойти на диалог с Азербайджаном, а не на конфронтацию. Но он также считает, что посредством группы по сбору фактов можно получить ответы на некоторые вопросы.

«Многое прояснится, возможно, уже исходя из хода войны, возможно, мы могли иметь гораздо меньше жертв, возможно, группа сможет это выяснить. Одним словом, я совсем не против идеи. Причины войны и ее исход для меня были ясны, и я говорю это не задним числом, я всегда говорил об этом», - сказал Арутюнян.

Группа по сбору фактов, расследующая причины поражения в войне, согласно проекту «Процветающей Армении», завершит свою работу публикацией доклада, который, по словам главы оппозиционной фракции Эдмона Марукяна, также может привести к возбуждению ряда уголовных дел.