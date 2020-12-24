По словам спикера Госдумы РФ, если бы трехстороннее заявление не было подписано, то Россия получила бы «огромную проблему»

Достижение договоренностей с руководителями Азербайджана и Армении о полном прекращении боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта стало одним из самых важных решений, принятых президентов РФ Владимиром Путиным, и позволило избежать трагедии. Об этом сегодня заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, подводя итоги осенней сессии.

По его словам, если бы эти соглашения не были подписаны, то Россия получила бы «в непосредственной близости огромную проблему». «Но самое главное - люди могли погибнуть, трагедия разыгралась бы очень серьезная. Именно благодаря тому, что президент смог посадить за стол переговоров противоборствующие стороны и выйти на эти решения, сегодня мы говорим об урегулировании ситуации, о мирных процессах. Это очень важно и для нашей страны, и для жизни граждан, которым угрожала опасность», - подчеркнул Володин.

Карабахская тема по-прежнему остается в политической повестке дня России, деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе активно освещается федеральными телеканалами. Более того, уже долгое время основные российские информационные агентства в прямом эфире сообщают о проходящих в Ереване акциях протеста, а федеральные телеканалы в своих основных информационных программах показывают репортажи о внутриполитической жизни Армении. Конечно же, вчера активно распространилось заявление Эдмона Марукяна о необходимости размещения второй российской военной базы в Сюникской области Армении с заголовком «Оппозиция Армении предлагает разместить вторую российскую военную базу в Сюнике».

Для россиян карабахская война и последовавшие за ней события стали одними из основных событий прошедшего года. Согласно опубликованному на днях опросу, около 28% россиян в ряду главных событий года назвали также карабахскую войну.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, россияне назвали пандемию коронавируса главным международным событием 2020 года. За этот вариант ответа проголосовали 42% респондентов. Второе и третье места заняли установление мира в Нагорном Карабахе с помощью России (28%) и принятие поправок в Конституцию (25%). То есть, россияне посчитали установление мира в Карабахе более важным, чем конституционные изменения, благодаря которым Владимир Путин получил конституционное право оставаться у власти до 2036 года.