Оппозиция более 5 часов блокировала здание правительства, однако заседание кабмина все же состоялось

Сторонники оппозиционного «Движения за спасение Отечества», сформированного 16 партиями, скандировали лозунги «Никол – предатель», «Армения без Никола».

К зданию правительства были стянуты значительные полицейские силы.

Несмотря на планы демонстрантов сорвать заседание правительства, заседание началось вовремя. Вел его премьер-министр Никол Пашинян.

Представитель оппозиционной партии АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян заявил, что нынешнее правительство наносит «наибольший ущерб национальной безопасности Республики Армения и Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.]». Обращаясь к правоохранительным органам, Манукян заявил: «Чем дальше Никол Пашинян остается у власти, тем более беззащитной становится страна».

Другой член АРФД Арцвик Минасян призвал членов правительства представить проект решения об отстранении Никола Пашиняна от должности. «Если же не хватает на это смелости, представьте заявление о собственной отставке», - заявил он.

Отметим, что оппозиция считает премьер-министра Никола Пашиняна ответственным за итоги войны в Нагорном Карабахе, в которой армянская сторона понесла значительные территориальные и людские потери. Правительство Пашиняна также критикуют за неспособность справиться с последствиями войны.

Акции протеста оппозиции коснулся омбудсмен Армен Татоян, обратив внимание на одно из выступлений, в котором говорилось о разрешении вопросов при помощи оружия и прозвучали призывы к вооруженному перевороту. Татоян отметил, что хотя сразу после этого один из лидеров оппозиции в своей речи подчеркнул, что насилие недопустимо и вопросы должны решаться только конституционным путем, тем не менее, описанное является крайне предосудительным и абсолютно недопустимым явлением.

Позже стало известно, что лицо, призывавшее к захвату власти вооруженным путем, задержано. А вчера по подозрению в публичных призывах к применению насилия были задержаны председатель партии «Национальная безопасность» Гарник Исагулян и бывший высокопоставленный офицер полиции Саят Ширинян.



Протестующие сегодня более 5 часов блокировали здание правительства. В полиции сообщают, что сегодня от здания правительства были подвергнуты приводу 77 демонстрантов.

Сидячий пикет оппозиции на площади Республики продолжается.