Родственники пропавших без вести требуют от оппозиции прекращения акций протеста, а от властей действий

Родители и родственники пропавших без вести военнослужащих требуют, чтобы оппозиция прекратила ежедневные акции протеста. Родители, которые не получали известий о своих сыновьях более двух и даже трех месяцев, все еще надеются, что, возможно, их сыновья живы, пусть даже и находятся в плену.

«Дети там замерзшие, раненые, может, нам удастся как можно скорее вернуть наших детей живыми. Опомнитесь, что происходит?» - сказали они.

Они убеждены, что поисковые работы откладывается также из-за политических акций оппозиции. Роман Геворкян с 5 октября не получал известий о своем 20-летнем сыне, в последний раз они тогда говорили по телефону. Сына должны были демобилизовать 5 января.

«Вы пришли и боретесь за кресло, пусть ваше кресло останется вам, держитесь от нас подальше, откройте дорогу, не впутывайте этот народ в свою борьбу за власть, чтобы сегодня турки открыли дорогу и отпустили наших детей. Сегодня пленные, которых не отпускают, это ваша вина, вы за все это ответите, потому что сегодня турки радуются, что вы здесь хотите друг друга загрызть, чтобы быстрее всем вместе сгинуть. Сегодня турки этому радуются», - сказал Геворкян.

Родители говорят, что они не имеют отношения к какой-либо политической силе, их объединяет общая боль. «Сегодня мы все в трауре, каждый день в Ераблуре хоронят героев, будьте хотя бы людьми, прекратите борьбу за власть. Мы не хотим этого, мы хотим, чтобы вы держались подальше, чтобы дорога открылась», - сказал Роман Геворкян.

Неделями без сна, истощенные как физически, так и морально, родители всеми возможными средствами ищут своих сыновей, но все безрезультатно. В-первую очередь, они обвиняют власти в бездействии.

Амалия Абаджян уже 90 дней не знает, жив ее сын или нет и к кому еще обратиться за информацией о своем мальчике? «Я умоляю наши власти, правда, они говорят, что работают, но мы как родители не видим никакой работы со стороны власти, не видим, что для наших детей что-то делается, чтобы мы хотя бы получили какую-то весточку о наших детях, ни один факт не подтверждается о том, какого числа ребенок в последний раз был на учете как солдат», - сказала она.

Официальных данных о том, сколько человек пропало без вести после войны, пока нет. Родители и родственники пропавших без вести время от времени проводят акции протеста, требуя от государственных ведомств предоставить информацию об их сыновьях - живы ли те, находятся ли в плену или погибли.