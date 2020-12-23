Есть 40 пропавших без вести гражданских лиц – омбудсмен Карабаха

На данный момент есть 40 пропавших без вести гражданских лиц, некоторые из которых, по разным данным, были убиты, некоторые взяты в плен и содержатся в азербайджанских тюрьмах, а другие пропали без вести. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Он также предоставил предварительную информацию о мирных жителях, убитых азербайджанскими вооруженными силами.

«По нашим данным, имеется 60 жертв среди мирного населения, 39 из которых являются следствием прямого таргетирования во время боевых действий, то есть следствием прямого таргетирования гражданских объектов, следствием дальнобойных ударов, и 21 - это случаи убийства мирных жителей, оказавшихся под контролем азербайджанской стороны или попавших в плен. Основную часть тел мы уже нашли, их вернули, в нескольких случаях на основании видеозаписей или показаний очевидцев мы знаем, что люди были убиты. Но подавляющее большинство тел найдены», - сказал он.

Говоря о возвращении пленных, Бегларян отметил, что и в Армении, и в Карабахе были проблемы с координацией, но главным препятствующим фактором является деструктивное и преступное поведение Азербайджана, не только в том плане, что совершается большое число преступлений и убийств, в том числе пленных, но также очевидно, что они скрывают и военнопленных, и пленных гражданских лиц. «Азербайджан все еще явно скрывает довольно большое число пленных. Я не буду называть число. Значительная часть из них также подтверждается видеозаписями, что они находятся у них», - сказал омбудсмен.

По информации Артака Бегларяна, из Азербайджана вернулись в общей сложности 53 армянских пленных.

По словам омбудсмена, от вернувшихся пленных получено много свидетельств о том, что во время содержания в азербайджанских тюрьмах и в плену они, в том числе женщины, подвергались бесчеловечному обращению, пыткам, психологическому и физическому насилию. Большинство из них до сих пор страдают от последствий и находятся на лечении в больницах. «Помимо этих 53 лиц, двое гражданских лиц, официально объявленных как пленные, скончались в азербайджанской тюрьме. Тело одного передано, а тело другого еще не передано. В обоих случаях есть достаточно четких доказательств для того, чтобы утверждать, что они были убиты в тюрьме, оба пожилые люди, одному было за 80, другому - 79 лет», - сказал Артак Бегларян.

Омбудсмен еще вчера сообщил, что подал заявление об отставке. Хотя сегодня он не сообщил, какую должность будет занимать в правительстве Карабаха, однако сказал, что в исполнительной власти он сначала будет заниматься вопросами краткосрочного кризисного управления.