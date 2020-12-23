Скончался легендарный армянский футболист Аркадий Андриасян

Легендарный игрок в составе ереванского «Арарата» был чемпионом и обладателем Кубка СССР. В составе сборной СССР Андриасян завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр.
«Весь коллектив клуба выражает соболезнования семье, родным и близким Аркадия Андриасяна», - говорится в сообщении.
В связи с кончиной Андриасяна свои соболезнования также выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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