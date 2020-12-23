Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Спорт

Скончался легендарный армянский футболист Аркадий Андриасян

Аркадий Андриасян (архивная фотография)

Сегодня в возрасте 73-х лет скончался легендарный футболист «Арарата» Аркадий Андриасян. Об этом сообщает пресс-служба армянского клуба.

Легендарный игрок в составе ереванского «Арарата» был чемпионом и обладателем Кубка СССР. В составе сборной СССР Андриасян завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр.

«Весь коллектив клуба выражает соболезнования семье, родным и близким Аркадия Андриасяна», - говорится в сообщении.

В связи с кончиной Андриасяна свои соболезнования также выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG