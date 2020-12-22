Закон об административно-территориальном делении с точки зрения определения госграницы неважен - реакция на заявление премьер-министра

Премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на обвинения оппозиции в сдаче территорий Сюникской области Азербайджану, сослался на закон об административно-территориальном делении, принятый в 2010 году - в период правления Республиканской партии Армении (РПА), в некоторых приложениях к которому также есть описание внешней границы Сюника, который после войны стал граничить с Азербайджаном, кроме того для описания границы между Сюником и Карабахом используется выражение «армяно-азербайджанская государственная граница между».

«Сегодня наши пограничники размещены в пределах описанных границ», - написал Пашинян, добавив, что «за закон проголосовали фракции РПА, ППА и АРФД, представители которых обвиняют правительство в признании границы, обозначенной принятым законом».

Экс-депутат от РПА Арпине Ованнисян на это возразила, что указанный закон не может быть основанием для определения государственной границы. «Потому что во всех странах мира, по всем международным документам, в соответствии со всей предыдущей практикой, если вы хотите провести государственную границу, это конкретное правовое действие, которое предусмотрено не законом об административно-территориальном делении, а законом о государственной границе», - сказала она.

В следующей своей записи в Facebook премьер-министр Пашинян утверждал, что те, кто обвиняюте его в передаче Карвачара (Кельбаджара), еще в 2010 году написали в законе, что он является частью Азербайджана, и, согласно описанию приложения к закону, половина Соткского рудника в Гегаркуникской области, граничащей с Карвачарским (Кельбаджарским) районом, находится в Азербайджане.

Арпине Ованнисян, являющаяся юристом, объясняет, что Карабах в этом законе не упоминается, потому что Карабах не был признан Арменией.

«Это было установлено только для того, чтобы показать, где заканчивается граница Сюника, а затем начинается Арцах, который не был признан... для этого есть закон об административно-территориальном делении и закон о государственной границе, два разных закона. Я со всей ответственностью заявляю, что это не имеет никакого значения», - сказала Арпине Ованнисян.

Как в итоге должна быть определена граница между Арменией и Азербайджаном, и может ли закон об административно-территориальном делении, постоянно упоминающийся в последние дни, служить основанием для этого? Эксперт в области международного права Ара Хзмалян отметил, что государственные границы определяются в результате переговоров между двумя странами.

«Внутренние административно-территориальные регулировки не служат основанием для межгосударственной границы. Другой вопрос, когда какое-то государство определяет свое административно-территориальное деление и ту часть этого деления, которая относится к внешним границам, представляет соседнему государству и говорит: предлагаю провести делимитацию таким образом, мы уже сделали это для наших внутренних целей, и мы считаем, что это должно стать основой для определения международной границы», - сказал Хзмалян.

По словам юриста, демаркация и делимитация государственной границы - длительные процессы и их невозможно провести в спешке за несколько недель или месяцев. «Определение границы предполагает совместные действия двух государств. Конечно, одно из государств может отдельно представить свой вариант другому государству, и за этим последуют переговоры. При отсутствии согласия по отдельным приграничным зонам может возникнуть спор, и уже в случае спора, как правило, урегулирование обычно происходит мирным путем в международном арбитраже или суде», - сказал Хзмалян.

По мнению юриста, принятие в 2010 году закона об административно-территориальном делении в такой форме было уже ошибкой, однако сегодня содержание закона с точки зрения международного права не имеет значения. «Это само по себе было абсурдом в то время, что предполагало непризнание Арцаха как отдельного государства. Эта проблема, конечно, хорошо известна уже много лет, Армения всячески избегала признания Арцаха, в то время как хотя бы на уровне этого закона было бы правильно использовать название Республики Арцах в нашем внутреннем законодательстве. Но в любом случае мы должны понимать, что одно дело – сказать приграничная Азербайджанская Республика, и совсем другое дело – решить, где проходит граница», - сказал Ара Хзмалян.

С другой стороны, возникает вопрос: какие карты и какого года карты Армения должна принять в качестве основы в переговорах о демаркации государственной границы, потому что Советская Армения и Советский Азербайджан не были отдельными субъектами международного права.

«Я так и не смог найти закон СССР, определяющий демаркацию. «У нас есть неопределенность, и эта неопределенность предполагает переговоры, взаимное согласие, а не просто одностороннее принятие утверждений другой стороны», - отметил юрист.