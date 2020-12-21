Могут быть инциденты, когда к границе подойдут азербайджанцы, но причин для беспокойства нет - министр обороны

«Но не нужно впадать в панику. Те видеозаписи уже четыре дня в Интернете, могут быть и другие видеозаписи. Поэтому надо действовать очень четко, связаться с горячей линией СНБ и рассказать о том, что происходит», - сказал он.

Вчера было распространено видео, на котором группа азербайджанцев идет по трассе Горис-Капан с азербайджанским флагом. Мэр Гориса Арушан Арушанян, обратившись к премьер-министру Николу Пашиняну, сделал запись в Facebook о том, что «на участке Воротана развевается флаг Азербайджана, враг дошел до села, через час доберется до Шурнуха».

Поздно вечером министр обороны в эфире телеканала «Зинуж Медиа», разъясняя ситуацию на южной границе Армении, сообщил, что на участке Воротан-Давид-Бек межгосударственной автомагистрали Горис-Капан в Сюникской области военнослужащие Армении, России и Азербайджана осуществляют пограничное патрулирование.

Министр считает естественным опасение жителей Сюника по поводу присутствия азербайджанцев возле армянских населенных пунктов, но советует в таких случаях звонить на горячую линию Службы национальной безопасности. Он отметил, что могут появиться и другие подобные видеозаписи.

«Могут быть инциденты, когда они подойдут к границе. Я повторяю, ведутся работы, и здесь не о чем беспокоиться, здесь нужно быть внимательными, и СНБ недавно распространила заявление, в котором говорится, что в случае возникновения ситуаций, непонятных нашим гражданам, они должны связаться с горячей линией СНБ и предоставить эту информацию полностью, и будут приняты соответствующие меры для того, чтобы выяснить, что произошло, и чтобы наша общественность была об этом осведомлена», - сказал министр.

Касаясь критики о том, что, передав южную границу Армении под охрану российских пограничников, Армения уступает свой суверенитет России, министр Арутюнян сказал, что, наоборот, тем самым они укрепляют суверенитет Армении. «Потеря суверенитета бывает тогда, когда безопасность не обеспечена. А шаги, которые укрепляют безопасность, укрепляют и независимость, и суверенитет государства», - подчеркнул он.