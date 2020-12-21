Вазген Манукян: Побежденный лидер не может вести переговоры по Карабаху

В интервью Воскресной аналитической программе «С Грайром Тамразяном» Манукян подчеркнул, что эти переговоры должен вести лидер, на котором нет «клейма лидера побежденной страны».

«Кто бы ни был, забудьте о моей персоне, кто бы ни хотел быть там [на должности премьера], он будет вынужден вести переговоры. Но на этом лидере не должно быть клейма лидера побежденной, проигнорированной страны. В моем случае у меня даже есть кое-какое преимущество, поскольку я руководил армией в 1992-1993 годах, когда Азербайджан потерпел такое же позорное поражение. То есть, это уже имеет психологическое значение. Во-вторых, вы говорите, что «все уже задокументировано», но это не так, есть много открытых вопросов, они зависят от интерпретации, зависят от других обстоятельств. Не обязательно, чтобы твой оппонент тебя боялся, но он может считаться с вами. Что касается того, что Армения проиграла, то да, но все равно, основная ответственность за поражение лежит на Николе Пашиняне», - в частности, заявил Вазген Манукян.

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