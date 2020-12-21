Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Вазген Манукян: Побежденный лидер не может вести переговоры по Карабаху

По словам Вазгена Манукяна, кандидата на пост премьер-министра переходного периода от «Движения за спасение отечества», премьер-министр Никол Пашинян не может вести переговоры по Карабаху.

В интервью Воскресной аналитической программе «С Грайром Тамразяном» Манукян подчеркнул, что эти переговоры должен вести лидер, на котором нет «клейма лидера побежденной страны».

«Кто бы ни был, забудьте о моей персоне, кто бы ни хотел быть там [на должности премьера], он будет вынужден вести переговоры. Но на этом лидере не должно быть клейма лидера побежденной, проигнорированной страны. В моем случае у меня даже есть кое-какое преимущество, поскольку я руководил армией в 1992-1993 годах, когда Азербайджан потерпел такое же позорное поражение. То есть, это уже имеет психологическое значение. Во-вторых, вы говорите, что «все уже задокументировано», но это не так, есть много открытых вопросов, они зависят от интерпретации, зависят от других обстоятельств. Не обязательно, чтобы твой оппонент тебя боялся, но он может считаться с вами. Что касается того, что Армения проиграла, то да, но все равно, основная ответственность за поражение лежит на Николе Пашиняне», - в частности, заявил Вазген Манукян.

Видео полного интервью:

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG