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Карабах

Считавшиеся на протяжении 70 дней пропавшими без вести шесть армянских военнослужащих возвратились домой

Араик Арутюнян

Накануне власти Нагорного Карабаха сообщили о том, что шесть армянских военнослужащих, которые на протяжении 70 дней считались пропавшими без вести, были возвращены домой.

В воскресенье карабахский лидер Араик Арутюнян у себя на Facebook написал: «Сегодня, в результате поисковых работ на территориях, перешедших под контроль врага, усилиями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах [Карабах], российского контингента, выполняющего в Арцахе миротворческую миссию и Международного комитета Красного Креста 6 военнослужащих срочной службы, более 70 дней героически боровшихся в неизвестности, минутами ранее возвратились на Родину, подарив всем нам радость в эти тяжелые дни».

Арутюнян выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину, «благодаря непосредственным усилиям которого продолжаются интенсивные работы по поиску пропавших без вести, и, конечно же, возвращению тел погибших».

Он также выразил отдельную благодарность командиру российского контингента, выполняющего в Карабахе миротворческую миссию, Рустаму Мурадову.

Позже были обнародованы видеокадры встречи солдат на родине.

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