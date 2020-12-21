Оппозиция и власти обвиняют друг друга в политизации траура, правозащитники критикуют обе стороны

Лидер партии «Отечества», посетивший в воскресенье «Ераблур», заявил, что массовость субботнего шествия к военному пантеону, возглавляемого премьер-министром Николом Пашиняном, была обеспечена за счет использования административного ресурса.

«Это еще одно политическое шоу, еще одна манипуляция. Дело не в том, что мы соревнуемся, за кем больше идет народа. Приводить людей к траурному шествию с использованием административных ресурсов – это просто позор», - заявил Ванецян.

В субботу состоялось многотысячное шествие во главе с премьер-министром. Под усиленной охраной полиции возглавляемая Пашиняном группа высокопоставленных лиц достигла «Ераблура» с центральной площади Еревана – площади Республики. У входа в военный пантеон группа граждан заблокировала вход, пытаясь не пустить премьер-министра на территорию кладбища. Начались стычки между сторонниками и противниками премьер-министра. Одна группа людей скандировала «Никол – премьер-министр», другая – «Никол – предатель».

Как считает член провластной фракции «Мой шаг», председатель комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, ответственность за инцидент в «Ераблуре» несет оппозиция. В беседе с Радио Азатутюн он опроверг утверждения о том, что людей приводили на шествие с использованием государственных рычагов, заявив, что подобные утверждения нуждаются в доказательствах.

«Блокирующие входы в «Ераблур» в основном не были родственниками погибших. Если вы заметили, родственники погибших спокойно сидели и скорбели возле могил своих родных», - отметил Кочарян, заявив, что ни у кого нет права блокировать входы в военный пантеон.

Перед субботним шествием премьер-министр Никол Пашинян обратился к народу, подчеркнув, что это шествие станет своеобразным обетом․«Это будет обетом всем нашим братьям, их детям и их семьям о том, что их жертва не будет напрасной», - заявил он.

А в пятницу вечером оппозиционные партии организовали факельное шествие к «Ераблуру».

Один из лидеров оппозиционного движения, представитель Верховного органа партии АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил Радио Азатутюн, что траур нельзя политизировать, поскольку «Ераблур», где захоронены герои войн, является святым местом.

«Действующие власти пошли на провокацию, и за эту сцену, которую они устроили в «Ераблуре», они также должны нести ответственность. Своими шагами и действиями они ведут наше государство к окончательному разрушению», - заявил Сагателян.

Правозащитник Артур Сакунц считает, что как власти, так и сформировавшие «Движение за спасение отечества» 17 политических сил, политизируют трехдневный траур, объявленный в Армении с 19-го по 21-е декабря, показывая, у кого сколько сторонников. Между тем, по мнению правозащитника, приоритетом должны стать такие вопросы, как возвращение пленных и безопасность страны.

«Власти несут ответственность за изменение ситуации и за другие действия, направленные на выведение государства из кризиса, о чем они не говорят. А оппозиция говорит не о действиях, а говорит о единственном действие, которое для них существует, и это – взять власть», - подчеркнул Артур Сакунц.