Безопасность участка автодороги в Сюнике, проходящего по спорной территории, будут обеспечивать российские пограничники – Минобороны Армении

В сообщении, опубликованном на официальном сайте Минобороны, отмечается:
«21 километр автодороги Горис-Капан Сюникской области местами проходит по спорной территории.
1. Согласно достигнутой договоренности, по соображениям бесперебойности транспортного движения на дорожном участке Горис-Давит Бек размещаются российские пограничные силы.
2. Безопасность 21-километрового участка автодороги Горис-Капан, который проходит по спорной территории, будет обеспечиваться с помощью российских пограничников.
3. На одной стороне линии соприкосновения будут размещены пограничные войска РА со стороны Армении, а пограничные войска Азербайджана будут размещены со стороны Азербайджана.
С целью обеспечения безопасности упомянутого дорожного участка будут предприняты необходимые комплексные мероприятия. В ближайшее время будут даны дополнительные разъяснения».
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