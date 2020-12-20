Безопасность участка автодороги в Сюнике, проходящего по спорной территории, будут обеспечивать российские пограничники – Минобороны Армении

В сообщении, опубликованном на официальном сайте Минобороны, отмечается:

«21 километр автодороги Горис-Капан Сюникской области местами проходит по спорной территории.

1. Согласно достигнутой договоренности, по соображениям бесперебойности транспортного движения на дорожном участке Горис-Давит Бек размещаются российские пограничные силы.

2. Безопасность 21-километрового участка автодороги Горис-Капан, который проходит по спорной территории, будет обеспечиваться с помощью российских пограничников.

3. На одной стороне линии соприкосновения будут размещены пограничные войска РА со стороны Армении, а пограничные войска Азербайджана будут размещены со стороны Азербайджана.

С целью обеспечения безопасности упомянутого дорожного участка будут предприняты необходимые комплексные мероприятия. В ближайшее время будут даны дополнительные разъяснения».