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Карабах

Российский офицер погиб при разминировании дороги в Карабахе

Российский миротворец в Нагорном Карабахе (архив)

Взрыв произошел во время разминирования дороги у города Шуши (Шуша).

Во время разминирования дороги в Нагорном Карабахе произошел взрыв, российский офицер-сапер погиб, сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра», — сказали в Минобороны. Там отметили, что военнослужащему была экстренно оказана медицинская помощь.

«При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм. Семье военнослужащего Министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка», — подчеркнули в ведомстве.

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