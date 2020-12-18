У Армении есть сведения о 150 пленных, но Азербайджан подтверждает факт пленения только 10

Адвокат Сирануш Саакян подчеркивает, что Азербайджан скрывает армянских пленных, нарушая принцип «всех на всех».

«Принцип «всех на всех» не был реализован, потому что Азербайджан просто добросовестно не предоставляет информацию об общем количестве пленных ни сторонам переговоров, ни международному сообществу», - говорит она.

Ожидается, что до конца года Азербайджан вернет 10 армянских пленных, информацию о которых он подтвердил. Адвокат Саакян отмечает, что по части 50 пленных они и правительство представили Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) неопровержимые доказательства: видео, на которых очень четко видно, кто есть кто, и особенно, где находятся эти армяне. По ее словам, Азербайджан и в этом случае максимально затягивает процесс, они не могут продемонстрировать явное неуважение к Страсбургскому суду, но и не предоставляют содержательную информацию.

«Они демонстрируют сотрудничество, но стараются не давать много информации, но показывают некоторые предварительные элементы сотрудничества, чтобы исключить процессы против Азербайджана в рамках Совета Европы», - отмечает Саакян.

Аничка Микоян узнала своего сына-срочника не на одном, а на нескольких азербайджанских видео. 18-летний Араик Галстян с 8 октября вместе с группой сослуживцев пропал без вести, затем он оказался в списке пленных, который представила Армения, но азербайджанская сторона пока не признает, что он находится у них.

Сирануш Саакян считает, что в конце концов под давлением неопровержимых доказательств, которыми являются видео, Азербайджан признает факт пленения десятков людей. По ее мнению, сейчас они просто подчеркивают свою роль, чтобы потом сыграть в милосердие.

После окончания войны ехавшие в Карабах в одной машине Давид Исаакян и пожилая супружеская пара из села Гиши - Эльза Саргсян и Беник Автандилян втроем попали в плен. Азербайджан подтвердил факт пленения Давида Исаакяна и несколько дней назад вернул его вместе с более чем 40 другими пленными. А судьба пожилой пары пока остается неясна. Семья через миротворцев узнала, что они живы и находятся в Азербайджане.

Вигена Еулджекяна, одного из двух ливанских армян, захваченных в плен уже после войны, Служба национальной безопасности Азербайджана показала и представила как террориста-наемника. О пропавшем вместе с ним на той же Бердзорской дороге Марале Начаряне пока никакой информации не дают. Семья получила с телефона Марала сообщения на азербайджанском языке. Его сестра Ани Начарян сообщает, что телефон и сейчас иногда включается, социальная сеть активизируется. «Мы пишем, но они не смотрят, не отвечают», - говорит она.



Представитель правительства в ЕСПЧ готовит заявления в Европейский суд по поводу десятков человек, на днях захваченных в плен в районе сел Хцаберд и Хин Тагер Гадрутского района Нагорного Карабаха. Егише Киракосян говорит, что заявления касательно военнослужащих из Ширака будут направлены в ЕСПЧ до завтра.

Делом резервистов из Эчмиадзина занимаются Артак Зейналян и Сирануш Саакян. «Резервисты, которые должны были спуститься с позиций, 11 человек остались на месте, девять человек погибли, два человека выжили, два - попали в плен, интересы этих двоих представляем мы», - говорит Саакян.



С первых дней войны и до сих пор Азербайджан возвратил 50 армянских пленных, в Армении же есть данные о том, что число пленных как минимум в четыре раза больше.