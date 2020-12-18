В Ереване проходит факельное шествие к пантеону «Ераблур»

В шествии принимают участие представители АРФД «Дашнакцутюн» и партии «Процветающая Армения», кандидат на пост премьер-министра от «Движения за спасение отечества» Вазген Манукян, лидер партии «Отечество», бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

На протяжении нескольких недель требующие отставки Пашиняна политические силы проводят акции протеста, акции неповиновения, «марши достоинства». Участники акций требуют отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра, обвиняя его в бедах, связанных с подписанием «капитуляции» по итогам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Они считают, что являющийся «символом поражения» Пашинян должен уйти в отставку, а вместо него должен прийти «временный» премьер-министр, который в течение года обеспечит проведение досрочных выборов, не участвуя в них..

Несколько дней назад во время шествия представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян заявил, что вторник, 22 декабря, они объявляют самым решающим днем их борьбы. Оппозиция объявила этот день днем всеобщей забастовки.

Отметим, что «Движение за спасение отечества» ранее заявляло, что на этой неделе ежедневно будет проводить шествие под названием «Марш достоинства», а в выходные дни состоится митинг.

Кандидатом в премьер-министры переходного периода «Движения за спасение отечества» является Вазген Манукян.

Сегодня «Движение за спасение отечества» также заявило, что завтра, 19 декабря, в 15:00, на площади Свободы в Ереване состоится митинг, после которого состоится поминальное шествие к церкви Сурб Григор Лусаворич (Святого Григория Просветителя).