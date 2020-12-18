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Общество

Родственники взятых в плен на участке Хцаберда военнослужащих перекрыли дороги Гюмри-Ереван и Гюмри-Бавра

Жители Ширакской области проводят акцию протеста, 16 декабря 2020 г.

Сегодня с раннего утра родственники ширакских военнослужащих, взятых в плен на боевых позициях близ села Хцаберд Гадрутского района Нагорного Карабаха, перекрыли дороги Гюмри-Ереван и Гюмри-Бавра. 

Они потребовали, чтобы кто-нибудь из представителей Армии обороны Карабаха и Министерства обороны Армении, пришел и ответил на их вопрос о том, как их дети попали в плен.

Вот уже несколько дней родители попавших в плен военнослужащих проводят различные акции протеста, требуя ответа на один вопрос, касающийся их плененных сыновей: каким будет окончательное решение этого вопроса?

Вчера губернатор Ширакской области встретился с представителями Красного Креста, а также с омбудсменом Армении Арманом Татояном. Сегодня в 16:00 Татоян в Ширакской областной администрации примет родственников плененных солдат. Встреча будет закрытой, после чего омбудсмен представит журналистам то, что было обсуждено.

Представитель Армении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) направил в ЕСПЧ документы о пяти взятых в плен военнослужащих из Ширакской области. Сегодня родственников призвали подать все документы в администрацию Ширакской области, чтобы все эти документы сразу были направлены в Европейский суд.

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