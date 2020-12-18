Жители Сюника обеспокоены тем, что дорога, соединяющая их села с Капаном, выходит из-под контроля Армении

Представители органов местного самоуправления Сюникской области заявили, что сегодня с 17:00 те территории, которые, согласно картам Советского Союза, входили в состав Азербайджана, должны быть переданы Азербайджану. Это касается боевых позиций, некоторых дорог, а также жилых районов.

А премьер-министр Никол Пашинян на днях заявил, что некоторые участки дороги Горис-Капан по такому же принципу находятся за пределами территории Армении.

Речь идет о территориях, прилегающих к нескольким десяткам сел Капанского района, начиная от села Шурнух, что находится в нескольких десятках километров от Капана, вплоть до села Сюник, расположенного в непосредственной близости от Капана, окрестностей сел Агарак и Егвард, находящихся ближе к границе с Азербайджаном.

Корреспондент Радио Азатутюн с места сообщает, что там уже можно увидеть российских миротворцев, которые контролируют дорогу между селами, расположенными на участке от Капана до границы с Азербайджаном. Жители сел сообщили, что помимо сдачи боевых позиций, их дорога, соединяющая села с Капаном, будет передана Азербайджану, им придется поддерживать связь с городом посредством дороги гораздо худшего качества.

«Мы оказываемся в блокаде, не знаем, что и как будет, опять многие люди будут попадать в плен на этих дорогах, как все будет, нам неизвестно, и это очень тревожит. Сюник нельзя отдавать, ни пяди земли, ни сантиметра мы не должны отдавать», - сказал один из жителей Сюника.

На вопрос, что ему как жителю сообщили, он сказал: «Сказали, что село Сектар нужно отдать туркам, а наша основная дорога проходит там. Дорога с этой стороны совершенно непригодна. Наша основная дорога ведет в Капан. После 5 часов дня никакая машина не сможет там проехать, по их словам, нам придется ехать по другой дороге. В 11 часов ночи люди приезжают со смены, они должны снова вернуться на смену, не смогут поехать, один из них – мой сын, как он поедет? Что нам делать? Раз мы сельские жители, значит, у нас на лбу написано, что мы всю свою жизнь должны страдать?»

«Если бы это касалось только их территорий, мы бы так не переживали, сейчас ходят слухи, что наши села также в опасности, что и они должны перейти под контроль Азербайджана. Нас беспокоит именно неопределенность», - сказал другой житель.

На месте можно увидеть также войска, которые возвращаются с боевых позиций в эту сторону, военные грузовики, возвращающиеся в город, но в любом случае можно встретить и армянских военных. Однако неизвестно, как будет осуществляться контроль на этих территориях после 17:00.