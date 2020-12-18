В Ереване находится директор ФСБ России

Пресс-секретарь Службы национальной безопасности Армении Артур Геворкян сообщил Радио Азатутюн, что директор Службы национальной безопасности Армен Абазян уже встретилБортникова. Никаких других подробностей визита и встречи из СНБ не предоставили.

По некоторым сведениям, ожидается встреча Бортникова с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Однако официальной информации об этом пока нет.