COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 15 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 18 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 1223 и сейчас составляет 131 213.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 15 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2596.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 648 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 17 796, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 561 013 (2567 за сутки).