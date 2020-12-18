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Армения

Министр обороны заверяет, что Армения не уступит ни одного метра своей территории

Накануне министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян отбыл с рабочим визитом в Сюник. Там он встретился с руководителями общин, выслушал их опасения и заверил, что Армения не уступит ни одного метра своей территории.

Как сообщили в Министерстве обороны Армении, лидеры общины заявили, что в связи с изменением границы ряд населенных пунктов, в том числе районный центр Капан, станет «мишенью для противника».

Отметим, что жители Сюника уже несколько дней бьют тревогу в связи с тем, что территории некоторых общин, которые считались территорией Азербайджана в границах бывшего Советского Союза, будут переданы Азербайджану. Мэр Капана также говорит о предъявленном армянской стороне крайнем сроке – выводе войск с действующих постов до 17:00 18 декабря. Вчера жители Сюника перекрыли трассу Капан-Горис, требуя гарантий безопасности.

Министр обороны Армении подчеркнул, что граница уточняется в присутствии высокопоставленных офицеров с обеих сторон. Он заверил, что ни метра территории Армении не будет уступлено.

По словам Арутюняна, эти участки будут контролировать российские пограничники. Он подчеркнул, что договоренность об этом уже достигнута, и это создаст дополнительные гарантии для усиления системы безопасности.

Вагаршак Арутюнян отметил, что для обеспечения безопасности этих зон проводится целый комплекс мер, в частности, формируются новые воинские части, создаются новые инфраструктуры, и этот процесс будет непрерывным.

На днях в интервью Радио Азатутюн премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что необходимо уточнить границы на Сюникском участке и что в этом процессе имеются определенные сложности.

«Сложность заключается в том, что главная дорога, соединяющая Горис и Капан, эта 21-километровая дорога по логике границ, существовавших во времена Советского Союза, в некоторых местах выходит за пределы территории Армении. И сейчас очень важно, чтобы мы могли обеспечить нормальную и безопасную работу этой дороги. Эти границы уточняются на основе существующих с советских времен карт, а для точного определения координат на карте используются устройства GPS», - заявил премьер-министр Армении.

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