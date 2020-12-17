Правительство одобрило программы помощи раненым военнослужащим и беженцам из Карабаха

Фактически проживающие в Армении безработные жители Карабаха, населенные пункты которых перешли под контроль Азербайджана, могут устроиться на работу у работодателя и в течение трех месяцев получать от государства зарплату в размере 100 тыс. драмов. А организатор процесса приобретения опыта, то есть работодатель, получит поддержку в размере 34 тыс. драмов.

Программы в правительстве представил министр труда и социальных вопросов Месроп Аракелян. «Эти программы носят краткосрочный характер, то есть, не поощряют работу, поскольку в рамках моего визита в Арцах мы обсуждали с нашими коллегами этот вопрос, и в ближайшее время в Арцахе предусмотрены более долгосрочные меры по стимулированию работы, которые дадут возможность обеспечить гражданам Арцаха стабильный доход», - сказал министр.

Согласно другой программе, утвержденной сегодня правительством, военнослужащие, получившие ранения или увечья вследствие войны, будут получать помощь в размере 300 тыс. драмов до тех пор, пока не станут бенефициарами Фонда страхования военнослужащих.

«Предлагаемое мероприятие предполагает, что по линии некоторых заболеваний, некоторых травм, когда очевидно, что эти граждане в будущем получат группу инвалидности, до получения группы инвалидности они имеют возможность получать помощь от фонда максимум в течение шести месяцев. На данный момент у фонда есть такая функция, он ежемесячно оказывает поддержку в размере 100 тыс. драмов. Согласно мероприятию, предлагается увеличить эту сумму еще на 200 тыс. драмов из госбюджета, и в течение шести месяцев у этих граждан будет возможность получать помощь в размере 300 тыс. драмов, прежде чем они станут основными бенефициарами фонда», - сказал Месроп Аракелян.

Еще три социальные программы, нацеленные на помощь пострадавшим от войны гражданам и тем, кто принимает карабахцев, правительство Армении одобрило в начале декабря.