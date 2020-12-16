Глава МИД Армении уверен, что вопрос статуса Карабаха не снят с повестки дня

«Тем не менее, необходимо срочно найти решение этой проблемы, так как есть доказательства, что с армянскими военнопленными и находящимися в плену мирными жителями обращаются бесчеловечно», - сказал Айвазян.

Министр отметил, что армянская сторона работает со своими партнерами, в частности с Международным комитетом Красного Креста, для обеспечения немедленного возвращения пленных.

«Известно, что в заявлении о прекращении огня от 9 ноября не указан крайний срок. Баку использует это обстоятельство, чтобы манипулировать вопросом, бесчеловечно обращаться с военнопленными, пленными мирными жителями, а также влиять на внутриполитическую ситуацию в Армении», - отметил министр.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Армения признать независимость Нагорного Карабаха, глава МИД Армении ответил, что Армения рассмотрит процесс признания Карабаха в том случае, если Азербайджан не согласится с тем, чтобы оставить вопрос о статусе Карабаха в повестке дня переговоров.

«Право народов на самоопределение является краеугольным камнем мирных переговоров. Армения не признала независимость Арцаха [Нагорного Карабаха] только потому, чтобы дать возможность достичь урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров. Некоторые сегодня ошибочно считают, что в результате применения военной силы вопрос статуса Арцаха снят с повестки дня. В этой связи сопредседатели Минской группы подтвердили, что вопрос статуса Арцаха останется в повестке дня переговоров, что является удовлетворительным. В случае несогласия Азербайджана по этому вопросу Армения рассмотрит процесс признания Республики Арцах», - сказал Ара Айвазян.