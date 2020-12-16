Минобороны Армении ждет от Армии обороны Карабаха разъяснений в связи с видео со 100 армянскими пленными

В ближайшее время оборонное ведомство выступит с заявлением, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Отметим, что ранее азербайджанские СМИ распространили данные и видео, согласно которым в плен попали 100 армянских военнослужащих.
Министерство обороны Армении ожидает от Армии обороны Нагорного Карабаха разъяснений относительно распространяемых в азербайджанских СМИ видеозаписей с плененнымиармянскими военнослужащими.
В ближайшее время оборонное ведомство выступит с заявлением, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Отметим, что ранее азербайджанские СМИ распространили данные и видео, согласно которым в плен попали 100 армянских военнослужащих.
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