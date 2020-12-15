По словам Ванецяна, оперативную связь между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана обеспечивал он

В завершение митинга с речами выступили председатель партии «Отечество», бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян, представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, кандидат переходного периода «Движения за спасение отечества» Вазген Манукян. Последний заявил, что они сделают все, чтобы Армения снова стала сильной страной.

«Мы снова встанем на ноги, мы будем самым сильным, самым влиятельным государством в этом регионе, мы обеспечим благополучную и счастливую жизнь нашим будущим поколениям. Все, за что мы боролись десятилетиями, мы должны воплотить в жизнь», - заявил Манукян.

«Вот уже несколько дней наша численность растет, наши ряды пополняются очень и очень достойными людьми, наше движение - «Движение за спасение отечества», на самом деле нацелено на одно - спасти нашу Родину от гибели. Мы видим, что шествие не окончено. Тысячи, десятки тысяч человек приходят на площадь, и люди спрашивают: что нам надо делать? Народ, согласны ли мы с тем, что де-факто лидером нашей страны должен быть предатель Никол? Мы очень скоро изгоним Никола, который цепляется за свое кресло, из здания правительства, и он ответит перед армянским народом», - заявил Артур Ванецян.

Ишхан Сагателян подчеркнул, что армянский офицер, армянский солдат не потерпел поражения в войне. «Армянский народ не потерпел поражения, поражение потерпел Никол Пашинян. В ближайшее время мы ежедневно будем организовывать массовые акции гражданского неповиновения. В результате наших действий мы добьемся своей цели, и пусть никто в этом не сомневается. Дорогие друзья, соотечественники, у нас завтра также будет шествие, во время этого шествия наши силы день ото дня удваиваются, к нам присоединяются новые люди, наши ряды пополняются, в результате этих действий в ближайшие дни мы добьемся окончательного устранения Никола. Новый год без Никола», - заявил Сагателян.

Зять третьего президента Армении, бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян сделал запись в Facebook, согласно которой еще в октябре 2018 года Артур Ванецян, будучи директором Службы национальной безопасности, в Дубае встретился с главой спецслужб Азербайджана, и тот в закрытом конверте передал ему предложение премьер-министру Армении: передать 7 прилегающих к Нагорному Карабаху районов Азербайджану за 5 миллиардов долларов.

Уже после митинга экс-глава СНБ Артур Ванецян ответил на вопросы журналистов. Главный вопрос был следующим: было ли подобное предложение, знал ли Ванецян о таком предложении?

«Я не буду однозначно отвечать, потому что не считаю корректным обнародовать информацию, полученную во время пребывания на посту директора Службы национальной безопасности. Я решу - когда, в каком объеме и при каких условиях я обнародую эти данные, которые мне стали известны в целом. Я прошу, давайте… два года назад, когда я выступил с призывом об отставке, всем показалось, что Ванецян призывает власти «остановиться» в борьбе с коррупцией, в то время как лидером в борьбе с коррупцией был я, и, к сожалению, одним из символов этой революции был я. Я как директор СНБ по должности обеспечивал так называемую оперативную связь между Николом Пашиняном и президентом Азербайджана. Об этом много раз говорилось, было много встреч, в том числе в городе Дубай, об этих встречах были подробно проинформированы все члены Совета национальной безопасности, эти вопросы обсуждались в Совете национальной безопасности, больше сказать не могу», - отметил Ванецян.