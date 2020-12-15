Основные продовольственные товары подорожали. По прогнозу ЦБ, темпы инфляции вырастут

Радио Азатутюн в одном из крупнейших столичных супермаркетов зафиксировало, что подорожали хлеб, растительное масло, а также сахарный песок и другие востребованные товары.

«Если растительное масло раньше стоило 500-600 драмов, то сейчас оно стоит более 800 драмов, литр растительного масла, которое я в основном покупаю. Масло подорожало, сыр подорожал, стал стоить 1550-1650 драмов», - сказал один из покупателей.

Практически все говорят об инфляции, отмечая, что чувствуют бремя роста цен. Посетители одного из столичных супермаркетов заметили тенденцию к подорожанию с середины ноября.

Центральный банк Армении сообщает, что в ноябре инфляция составила 1,3%. Председатель Центробанка Мартин Галстян сегодня на пресс-конференции пояснил, что вторая волна коронавируса негативно повлияла на мировую экономику, что привело к инфляции.

«В этой ситуации инфляционные тенденции были зафиксированы на мировых рынках как сырья, так и продовольственных товаров, что постепенно отражается на инфляционной среде стран-партнеров. Исходя из отмеченных событий, совет Центрального банка считает, что со стороны внешнего сектора ожидается определенное инфляционное воздействие на экономику Армении», - сказал Галстян.

По прогнозу ЦБ, к концу года темпы инфляции вырастут. «Довольно большой рост наблюдается на мировом рынке продовольственных товаров, также всему этому способствует девальвация армянского драма», - отметил глава ЦБ.

Мартин Галстян в качестве примера привел мировые цены на товары, которые подорожали в Армении за последние недели. По его словам, мировые цены на пшеницу 1 ноября, по сравнению с предыдущим годом, выросли примерно на 34%, на мировом рынке также выросла цена на сахар и растительное масло. «То есть, есть определенные товары, которые, естественно, в зависимости от цикла их импорта, в Армении могут в краткосрочной перспективе подорожать», - сказал он.

По оценке Галстяна, в ближайшее время подорожают импортируемые товары, инфляция продолжится и в начале следующего года. «Я не знаю, в какой степени продавцы, торговые центры смогут переложить все это бремя на плечи потребителей, либо они снизят в какой-то степени свою маржу прибыли, учитывая слабый спрос», - сказал глава Центробанка.

Экономист Айказ Фанян согласен с тем, что на инфляцию влияет также девальвация драма. «В основном импортируются три товарные группы, а изменение обменного курса, естественно, влияет на них. Девальвация драма приводит к росту цен на эти товары в драмовом выражении», - сказал Фанян.

По данным Центробанка, девальвация драма, зафиксированная в последние месяцы, обусловлена высоким спросом на валюту, что является следствием атмосферы неопределенности среди граждан.

Во время новогодних праздников из-за высокого спроса многие товары обычно дорожают, но в этом году спрос не будет таким же высоким, отметил экономист и добавил, что небольшой спрос на товары и последствия девальвации драма могут взаимно сдерживать друг друга.

«То есть, с одной стороны, спрос не будет высоким для того, чтобы цены поднялись, с другой стороны, поскольку в большинстве случаев мы импортируем субтропические фрукты в больших количествах, это может привести к некоторой инфляции, то есть, есть два противоположных течения», - сказал экономист.

Учитывая уже зарегистрированную и в ближайшем будущем ожидаемую еще большую инфляцию, Центральный банк решил повысить ставку рефинансирования на один процентный пункт, установив ее на уровне 5,25%, что означает, что отныне средства из ЦБ будут заимствоваться по более высокой цене. Повышение ставки рефинансирования – это инструмент для замедления темпов инфляции.