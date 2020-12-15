Поиск пропавших без вести возобновился

Поиск пропавших без вести сегодня возобновился в направлении перешедших под контроль Азербайджана Джабраила, Физули и района под названием Караханбейли, сообщил Радио Азатутюн начальник управления по связям с общественностью Службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

Спасатели прекратили поисковые работы в субботу из-за напряженной обстановки в Гадруте и Шушинском районе.

«Какими будут результаты, тела скольких погибших военнослужащих удастся найти, станет ясно поздно вечером, когда отряды уже вернутся в Степанакерт», - сказал он.

Согласно опубликованным на днях последним данным, до сих пор были обнаружены тела 828 военнослужащих. За это время удалось найти только одного живого человека - полицейского, который на протяжении шести дней скрывался в лесу.

Вчера премьер-министр Никол Пашинян, обращаясь к гражданам, сообщил, что поиск тел погибших должен продолжаться с новым размахом. По словам Унана Тадевосяна, для этой работы уже сосредоточены большие силы. «Если раньше выходили два отряда, или азербайджанская сторона говорила, сколько человек будет участвовать, скажем 20 человек, а в первые дни участвовало 35-40, то затем стало 60, сегодня число отрядов увеличилось, и одновременно увеличились направления, где проводятся поисково-спасательные работы», - сказал он.

Вчера премьер-министр Пашинян не исключил, что некоторые из пропавших без вести граждан могут находиться в азербайджанском плену.

Маня Мелоян, которая почти два месяца не получала вестей о своем муже, также считает это возможным.

Родственники пропавших без вести продолжают проводить акции протеста. Сегодня группа родственников собралась перед зданием Министерства обороны. София Галстян уже теряет надежду найти сына. «У меня нет вестей о нем с 21-го числа, я говорила с ним ночью 20-го числа», - сказала она.

Родным пропавших без вести остается одно - ждать. «Мы ждем, нас столько раз обманывали: сегодня-завтра, сегодня-завтра, мы ждем, дни проходят с ложью», - отметила Софья Галстян.