Вернувшиеся в Армению пленные сейчас проходят медицинское обследование.

Среди вернувшихся вчера 44 пленных был также 20-летний военнослужащий Араик Казарян, который в августе 2019 года, выйдя с боевой позиции, оказался на территории Азербайджана.

«Мне давали надежду, говорили, что если будет обмен пленными, Аро обязательно вернется, потому что в Азербайджане против него нет никакой уголовной статьи», - сказала его мать.

Из 44 пленных 14 - гражданские лица, 30 - военные. Вчера в Армению были возвращены как те, кто попал в плен во время этой войны, так и те, кто был взят в плен до войны. С целью защиты прав более 20 из них правозащитник Артак Зейналян и адвокат Сирануйш Саакян подали в Европейский суд по правам человека иски против Азербайджана.

«По более чем половине упомянутых здесь случаев мы задействованы как представители интересов в Европейском суде. Конечно, в списке есть лица, защита прав которых была осуществлена в рамках межгосударственной жалобы, и здесь роль играет офис представителя Армении в Европейском суде по правам человека. Как раз в данный момент мы услышали о новом случае плена, это доказанное, обоснованное дело. Данные меняются ежеминутно, но у нас есть более 70 дел о взятых в плен лицах. Некоторые были возвращены, но большое число пленных все еще находится в Азербайджане. Также отмечу, что есть неизвестные пленные, и мы проводим работы по выяснению», - сказал Зейналян.



«Сейчас необходимо с новым размахом продолжить усилия, поскольку в Азербайджане все еще содержится определенное число армянских пленных, о некоторых из них мы передали и передаем государственным и международным уполномоченным органам неопровержимые доказательства», - написал омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Когда ожидается возвращение остальных армянских пленных в Армению, пока неясно.

Сегодня после состоявшейся в парламенте встречи депутатов правящей фракции с премьер-министром Николом Пашиняном депутат фракции «Мой шаг» Назели Багдасарян отметила, что в ближайшее время ожидается второй этап обмена пленными. Однако точных сроков она не назвала.

Вчера из Армении в Баку были перевезены 12 лиц, в том числе Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров, которые были осуждены в Карабахе за диверсию и убийство в 2014 году.

Число находящихся в Армении азербайджанских пленных не сообщается.