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Экономика

ЦБ повысил ставку рефинансирования на 1 процентный пункт

Правление Центрального банка (ЦБ) Армении сегодня приняло решение повысить ставку рефинансирования на 1 процентный пункт, установив ее на уровне 5,25%.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, процентная ставка по ломбардным РЕПО, предоставляемым ЦБ, установлена на уровне 6,75%; по средствам, привлекаемым у банков со стороны ЦБ, - на уровне 3,75%.

Сегодня также запланирована пресс-конференция с участием председателя Центробанка Мартина Галстяна.

Следует отметить, что за последние два месяца курс армянского драма по отношению к доллару снизился примерно на 30 пунктов, или 6%, выросли цены на основные продукты питания.

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