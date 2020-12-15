ЦБ повысил ставку рефинансирования на 1 процентный пункт

Как сообщает пресс-служба ЦБ, процентная ставка по ломбардным РЕПО, предоставляемым ЦБ, установлена на уровне 6,75%; по средствам, привлекаемым у банков со стороны ЦБ, - на уровне 3,75%.

Сегодня также запланирована пресс-конференция с участием председателя Центробанка Мартина Галстяна.

Следует отметить, что за последние два месяца курс армянского драма по отношению к доллару снизился примерно на 30 пунктов, или 6%, выросли цены на основные продукты питания.