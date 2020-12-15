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Армения

Губернатор Тавуша: Среди возвращенных в Армению пленных также плененный в 2018 году Карен Казарян

Пленные возвращаются в Армению, 14 декабря 2020 г.

Среди 44 пленных, вернувшихся в Армению вчера поздно вечером, также находятся Нарек Амирджанян и Карен Казарян из Тавуша. Последний находился в плену с 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook написал губернатор Тавуша Айк Чобанян.

«Поздравляю ребят, членов их семей, родственников. Будем надеяться, что остальные вернутся в свои семьи как можно скорее», - написал Чобанян.

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