Перед зданием МИД параллельно с визитом сопредседателей МГ ОБСЕ прошел митинг с призывом к «сопротивлению российской-турецкой оккупации»

Представители партии «Сасна црер» сегодня собрались перед зданием МИД Армении, где в тот момент находились сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Участники акции с призывом к «сопротивлению российско-турецкой оккупации» заявили, что нужно отказаться от капитуляции и вернуться к формату Минской группы.

От имени созданного Сасна црер» и рядом других деятелей «Национально-демократического полюса» с заявлением перед зданием МИД выступил Варужан Аветисян. «Судьбу Армении, особенно армян Арцаха нельзя оставлять на усмотрение тысяч террористов, привезенных в регион Азербайджаном и Турцией, которые приняли стратегию перекраивания региона посредством агрессивной войны и геноцидальных актов, а также, поддерживающей Азербайджан и Турцию России», - заявил он.

Согласно следующему пункту заявления, подписанное 9 ноября трехстороннее заявление следует квалифицировать только как документ о прекращении огня и решении гуманитарных вопросов, а остальные его положения следует признать недействительными. «В частности, Республике Армения не могут быть навязаны условия, связанные с суверенитетом, территорией и границами», - говорится в заявлении.

В следующих пунктах этого заявления говорится, что Азербайджан должен вывести свои войска и террористов-наемников с оккупированных территорий и что в Карабахе и на этих территориях должны быть размещены международные миротворческие силы, представляющие страны, не заинтересованные в исходе конфликта. «Никол Пашинян, вопреки национальным интересам и втайне от народа подписавший акт капитуляции, больше не представляет армянский народ и Республику Армения, поэтому договоренности, достигнутые с ним или членами его правительства, с самого начала являются недействительными», - отмечают авторы заявления.

Лидер партии «Сасна црер», командир отдельного Шушинского батальона Жирайр Сефилян подчеркивает, что не нужно быть слугой того или иного геополитического полюса, нужно научиться быть хозяевами собственных интересов. «Именно в этом главный залог сегодня. Те, кто хотят заниматься политикой, кто в будущем будет управлять нашей страной, должны руководствоваться следующим принципом: только нашими интересами, к тому государству, которое противостоит нашим интересам, мы должны проявлять соответствующее отношение», - сказал Сефилян.

По словам Сефиляна, народ имеет право называть вещи своими именами, поэтому нужно спокойно относиться к резкой критике, звучащей в адрес Кремля. «Здесь нет никакой русофобии, время, потерянное нами за эти 30 лет. Создать суверенную Армению, к сожалению, нам удастся только после стольких жертв, после таких огромных, необратимых потерь».

По словам представителя Европейской партии Тиграна Хзмаляна, мир предлагает Армении совершить цивилизованный выбор - быть частью Европы. «Либо мы часть Европы, часть свободного мира, и мы защищены, мы будем развиваться, у нас будет мир», - сказал Хзмалян.

Лидер «Союза национального самоопределения» Паруйр Айрикян считает тезис «что было, то было» других оппозиционеров, требующих отставки премьер-министра, неприемлемым. «Путин сказал, что это будет самоубийством, то есть, я тебя убиваю, но если ты против этого убийства, смотри, ты совершаешь самоубийство. Те, кто следуют этой глупой логике, вводят и других в заблуждение и не могут понять, почему мы не добиваемся успеха, конечно, не добьемся, потому что это неправда», - сказал Айрикян.

По утверждению Айрикяна, цепляясь за Россию, Армения выступит против цивилизованного мира.