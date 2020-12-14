По словам глав сел Хцаберд и Хин Тагер, с армянской стороны взяты в плен 10 человек

Глава села Хин Тагер Эдик Айвазян сказал, что в субботу в результате боев были ранены 8 человек, у них есть информация о пленении 10 человек.

«10 человек пропали без вести, потом выяснилось, что они у турок. Сейчас, по моей информации, русские спросили к турок, те сказали: мы никого не брали, но ребята видели, что они взяли в плен и увели 10 человек», - сказал Айвазян.

В обоих селах в настоящее время российские миротворцы ведут переговоры с азербайджанской стороной. Глава села Хцаберд Александр Аванесян сказал, что азербайджанцы покинули село, но пока не покинули прилегающие позиции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает нападение азербайджанского спецназа на два армянских селения Гадрутского района самым серьезным обострением военной ситуации после подписания трехстороннего заявления 10 ноября. Он уверен, что все это - провокация Азербайджана, направленная на обесценивание присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«Они хотят показать, что миротворцы не в силах остановить их провокации. Судьба участка Хцаберд-Хин Тагер – первое серьезнейшее испытание российской миротворческой миссии», - сказал Пашинян.

Азербайджанцы воспользовались тем фактом, что миротворцы еще не дислоцировались в Хцаберде и Хин Тагер. Почему не дислоцировались до субботы, по мнению Пашиняна, является предметом обсуждения. Миротворческие силы вошли в эти два села после нападения азербайджанцев.