В Армении за сутки от коронавируса скончались 17 человек

По данным Минздрава Армении, по состоянию на 11:00 14 декабря в общей сложности подтверждено 148 682 случая заболевания коронавирусом, из которых 125 966 пациентов выздоровели, а 2503 пациента скончались.
Согласно Минздраву Армении, за время эпидемии 618 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
В настоящее время 19 595 человек находятся на фактическом лечении по поводу коронавируса нового типа.
Всего с начала эпидемии количество проведенных в Армении тестов составило 549 732.
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