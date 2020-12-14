В Армении за сутки от коронавируса скончались 17 человек

По данным Минздрава Армении, по состоянию на 11:00 14 декабря в общей сложности подтверждено 148 682 случая заболевания коронавирусом, из которых 125 966 пациентов выздоровели, а 2503 пациента скончались.

Согласно Минздраву Армении, за время эпидемии 618 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

В настоящее время 19 595 человек находятся на фактическом лечении по поводу коронавируса нового типа.

Всего с начала эпидемии количество проведенных в Армении тестов составило 549 732.