Ванецян: Пашинян занимался популизмом вместо того, чтобы предотвратить войну

В воскресной аналитической программе «С Грайром Тамразяном» Ванецян рассказал, что были сведения о том, что Турция также будет активно вовлечена в возможную войну, а Пашинян, по словам бывшего директора Службы национальной безопасности, занимался популизмом вместо решения вопроса.

«Когда Никол Пашинян вступил в должность премьер-министра Армении, он должен был хорошо понимать, что одним из самых больших нерешенных вопросов в Республике Армения является вопрос карабахского конфликта. Этой проблеме следовало найти решение. Я лично ему много раз говорил, что если нет переговоров, если нет конкретной работы по нагорно-карабахскому конфликту, альтернативой будет война, а мы не готовы сегодня к войне с Азербайджаном и Турцией, потому что мы получали информацию о том, что Турция будет активно вовлечена в возможной войне. Я говорил это не только ему, но и на заседаниях Совета национальной безопасности. А что делал Никол Пашинян для внутренней аудитории? Он говорил разные вещи: делал популистские заявления, самыми главным из которых были следующие: «Арцах [Карабах] - это Армения и точка!», «я начинаю переговоры со своей собственной точки, с нулевой точки», «я не пойду ни на какие уступки» и так далее», - заявил бывший директор Службы национальной безопасности Армении.

Ванецян также обвиняет Пашиняна в том, что он вовремя не остановил войну.

«У нас была война, и мы не смогли выиграть эту войну. Потом Никол Пашинян сказал: «Как я мог отдать наши земли без боя, меня бы обвинили в предательстве?» Было очень простое решение: когда он понял, что началась война, что он не сможет победить, но не хочет отдавать земли без боя, он должен был найти в себе мужество и объявить о своей отставке. Произошли бы политические изменения, которые заставили бы наших международных партнеров остановить эту войну. Он этого не сделал», - заявил Артур Ванецян.