В ходе встречи говорилось о ситуации в стране, существующих вызовах. Об этом сообщил руководитель Информационного центра Первопрестольного Св. Эчмиадзина Ваграм Меликян.
Католикос всех армян встретился с Вазгеном Манукяном
Католикос всех армян Гарегин Второй принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине кандидата в премьер-министры от оппозиционных политических сил Вазгена Манукяна.
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