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Политика

Католикос всех армян встретился с Вазгеном Манукяном

Католикос всех армян Гарегин Второй принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине кандидата в премьер-министры от оппозиционных политических сил Вазгена Манукяна.

В ходе встречи говорилось о ситуации в стране, существующих вызовах. Об этом сообщил руководитель Информационного центра Первопрестольного Св. Эчмиадзина Ваграм Меликян.

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