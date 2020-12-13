Президент Армении призвал Минобороны и МИД незамедлительно представить общественности ситуацию в Карабахе

Вчера, 12 декабря, вооруженные силы Азербайджана, по данным министерств обороны Армении и Карабаха, нарушили объявленное 9 ноября прекращение огня, захватили село Старый Таглар в Гадрутском районе Карабаха и двинулись в сторону села Хцаберд того же района.

«До сих пор соответствующие ведомства правительства Армении не представляли должным образом ситуацию и действия, предпринятые армянской стороной», - заявил Армен Саркисян, согласно сообщению администрации президента.

В то же время президент обратился к Национальному собранию Армении с просьбой созвать внеочередное заседание, на котором будут рассмотрены причины ситуации в Гадрутском районе и пути решения.

«Высоко оценивая договоренность о прекращении огня, достигнутую 9 ноября при посредничестве президента Российской Федерации, и ее сохранение, президент Республики также напоминает, что решением Верховного Совета Республики Армения от 8 июля 1992 года Армения обязана последовательно поддерживать Нагорно-Карабахскую Республику и отстаивать защиту прав ее населения», - говорится в заявлении президента Армении Армена Саркисяна.