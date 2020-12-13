В интернете появилась аудиозапись телефонного разговора с участием карабахского лидера

На аудиозаписи, подлинность которой не оспаривается, Арутюнян, говоря, предположительно, об ожидаемой со стороны Еревана помощи, заявляет, что окрестности Степанакерта пусты, что он десять дней просит помощи с подкреплением для удержания Степанакерта, но людей не посылают. Собеседники говорят на карабахском диалекте армянского языка.

«Я уже десять дней говорю, что Степанакерт уповает на пару хромых. [Позиция] «26» [возле Степанакерта] пуста. У нас пара человек, можно ли удержать позицию парой человек? Они с боями добрались до Шуши», - говорит Араик Арутюнян.

Пресс-секретарь Арутюняна Ваграм Погосян в течение дня оставил без ответа десятки телефонных звонков корреспондента Радио Азатутюн. На телефонные звонки не отвечал и Руслан Исраелян. Но в беседе со СМИ он подтвердил подлинность аудиозаписи, заявив, что с Араиком Арутюняном говорит он. Тем не менее, Исраелян опроверг информацию о том, что аудиозапись распространил он.

На аудиозаписи голос Арутюняна слышен из телефона, а голос Исраеляна слышен отчетливее, и создается впечатление, что он находится рядом с тем, кто записывал разговор. На замечание издания «168 жам» о том, что из аудиозаписи следует, что Арутюнян обращался за помощью к Армении, но не получил ее, Руслан Исраелян ответил, что не знает, обращался он или нет. «Что на записи есть, то есть», - отметил он.

По словам Исраеляна, их разговор произошел во время боев под Шуши, он был на оборонительных подступах к городу, позвонил президенту и сообщил, что азербайджанцы входят в Шуши.

Мы попытались выяснить у главного советника президента Карабаха Рудика Хюснунца, к кому Араик Арутюнян обращался за помощью, но не получил ее. Не уточняя, он заявил, что всех в Армении просили, затем добавил, что ответственные за сферу обороны были проинформированы о том, что они должны приехать для обороны. Хюснунц заявил, что не знает, кто и зачем распространил аудиозапись.

«Я не отношусь к записи серьезно, потому что в те дни люди не спали по несколько дней и могли говорить, что взбредет в голову. Но то, что мы не смогли хорошо организовать оборону, что просили помощи, но она не поступила, - это факт. Мы просили у всех, кого знаем в Армении, некоторые приехали, некоторые воевали, большинство сбежали», - заявил Хюснунц.

На вопрос Радио Азатутюн, был ли премьер-министр Армении среди тех людей, у которых просили помощи, главный советник президента Карабаха ответил так: «Я конкретно с премьер-министром не разговаривал».

Что касается начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна, то Хюснунц отметил: «Все, кто занимаются сферой обороны, были в курсе, что должно быть подкрепление. Пусть пришли бы на защиту. Люди, которые сегодня приходят и показывают, что записывались, были здесь один день, но представляют это как 11 дней. Придет время, и мы представим, что произошло. Но фактом остается то, что сегодня в этой неспокойной ситуации как в Армении, так и в Карабахе, в этой ситуации мы ищем виновных. Но давайте отстаивать нашу страну, давайте отстраивать ее. Давайте решать вопрос 9 тысяч бездомных жителей. Вместо этого мы боремся за власть, за то, кто будет сидеть на правительственной даче».

Во время войны президент Карабаха Араик Арутюнян неоднократно призывал присоединиться к борьбе, в том числе 29 октября со двора церкви Св. Казанчецоц в Шуши он в видео обращении призывал всех на оборону города, заявив, что противник находится в 5 километрах от Шуши.

Обращался ли Араик Арутюнян за помощью в Министерство обороны в последние дни войны, когда боевые действия уже шли под Шуши? В Минобороны Армении посоветовали выяснить у Араика Арутюняна, у кого он просил помощи.

Мы попытались выяснить у депутата провластной парламентской фракции «Мой шаг» Ширака Торосяна, который во время войны несколько дней находился в Карабахе в составе делегации во главе со спикером парламента Араратом Мирзояном, какие проблемы были с пополнением и был ли он в курсе недовольства в Степанакерте в связи с помощью, которая не поступала из Еревана.

«В ходе войны, конечно же, возникает много проблем как в связи с организацией призыва, так и в связи с недостаткам в командовании, но в целом наша армия со всеми ее частями храбро воевала. Но в условиях неравенства сил получилось то, что получилось, то есть мы не победили. В такой ситуации может начаться поиск виновных, охота на виновных, кто, где ошиблись», - сказал Торосян.

Радио Азатутюн не удалось выяснить, занимаются ли правоохранительные органы Карабаха аудиозаписью телефонного разговора.