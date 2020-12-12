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Карабах

Азербайджан возобновил наступательные действия в направлении карабахских селений Старый Таглар и Хцаберд: Минобороны Армении

12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении селений Старый Таглар и Хцаберд в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

«Подразделения Армии обороны принимают адекватные меры», - говорится в сообщении.

Ранее сегодня Армия обороны Карабаха сообщила, что вооруженные силы Азербайджана попытались атаковать одну из армянских боевых позиций на южном направлении.

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