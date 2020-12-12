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Политика

Президент Армении встретился с Вазгеном Манукяном

Президент Армении Армен Саркисян встретился с Вазгеном Манукяном, который является единым кандидатом на пост премьер-министра от оппозиционного движения, состоящего из парламентских и внепарламентских партий.

Как говорится в сообщении Управления информации аппарата президента Армении, в ходе встречи обсуждалась создавшаяся в стране ситуация.

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