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Карабах

АО Карабаха: В направлении одной из позиций на южном направлении со стороны Азербайджана предпринята попытка нападения, есть трое раненых

(архивная фотография)

Армия обороны (АО) Нагорного Карабаха сообщает, что 11 декабря около 20:40 «противник предпринял попытку нападения на одну из боевых позиций, расположенных на южном направлении Армии обороны».

Согласно сообщению Армии обороны, «в результате перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает».

Согласно сообщению, подробности инцидента выясняются.

Армия обороны Карабаха опровергает распространенную в азербайджанских СМИ информацию о якобы осуществленной армянскими силами вооруженной провокации на Гадрутском участке, в результате которой был ранен азербайджанский военнослужащий.

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